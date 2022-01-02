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monobank змінює ставки за
новими депозитами в доларах

monobank змінює ставки за новими депозитами в доларах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:06

monobank змінює ставки за новими депозитами в доларах

Пропонуємо до обговорення:
monobank змінює ставки за валютними депозитами.

Дивися повний текст monobank змінює ставки за новими депозитами в доларах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:06

"Попылесосят" рынок валютных депозитчиков, пока остальные жлобятся и жуют сопли со своими 0.1% годовых.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:15

  Omega написав:"Попылесосят" рынок валютных депозитчиков, пока остальные жлобятся и жуют сопли со своими 0.1% годовых.


А что, есть ещё люди, которые несут валюту под 1-2 процента в год, с которых потом ещё надо заплатить НДФЛ, да ещё с риском получить гривной через фонд?
summacut
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