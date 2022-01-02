monobank змінює ставки за валютними депозитами.
Дивися повний текст monobank змінює ставки за новими депозитами в доларах.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 10:06
monobank змінює ставки за новими депозитами в доларах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank змінює ставки за новими депозитами в доларах.
Додано: Вів 01 лют, 2022 10:06
"Попылесосят" рынок валютных депозитчиков, пока остальные жлобятся и жуют сопли со своими 0.1% годовых.
Додано: Вів 01 лют, 2022 10:15
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