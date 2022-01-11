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Середня зарплата педагогів
зростає швидше, ніж середня в...

Середня зарплата педагогів зростає швидше, ніж середня в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:48

Середня зарплата педагогів зростає швидше, ніж середня в...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2021 року середня зарплата в Україні склала 17 453 гривні, водночас середня зарплата в освітній сфері була на 2 522 гривні меншою. Наразі зарплата працівників освіти ще зросла.

Дивися повний текст Середня зарплата педагогів зростає швидше, ніж середня в країні, – Держстат.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:48

Зарплата растёт,а уровень знаний школьников снижается.
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