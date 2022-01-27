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Податкова перевиконала січневий
план щодо надходжень на...

Податкова перевиконала січневий план щодо надходжень на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 12:08

Податкова перевиконала січневий план щодо надходжень на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дивися повний текст Податкова перевиконала січневий план щодо надходжень на 4,4 млрд гривень - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 12:08

Гетманщина, реализованная помощником санкционного "регыОнала" - Гетманцовым, даёт свои "плоды". Читай "содрали" налоги. В этом году будет еще веселее. Если б прекратили воровать слуги олигарха не пришлось бы три шкуры с простых людей сдирать...
tovpautov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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