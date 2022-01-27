Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Податкова перевиконала січневий план щодо надходжень на 4,4 млрд гривень - Гетманцев.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 12:08
Податкова перевиконала січневий план щодо надходжень на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова перевиконала січневий план щодо надходжень на 4,4 млрд гривень - Гетманцев.
Додано: Вів 01 лют, 2022 12:08
Гетманщина, реализованная помощником санкционного "регыОнала" - Гетманцовым, даёт свои "плоды". Читай "содрали" налоги. В этом году будет еще веселее. Если б прекратили воровать слуги олигарха не пришлось бы три шкуры с простых людей сдирать...
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