На відміну від найманих працівників, для ФОПів опція із відкриття накопичувальних пенсійних рахунків є добровільною.
Дивися повний текст В уряді розповіли, як призначатимуть пенсії підприємцям.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 16:11
В уряді розповіли, як призначатимуть пенсії підприємцям
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Дивися повний текст В уряді розповіли, як призначатимуть пенсії підприємцям.
Додано: Вів 01 лют, 2022 16:11
Держава вже один раз гарантувала вклади Ощадбанку срср. Де ці гарантії? Юлька хоч 1000 віддала, а слуги народу роблять вигляд що цього не було. Принцип простий у них - прощаю всім всі мої борги.
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