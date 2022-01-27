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В уряді розповіли, як
призначатимуть пенсії підприємцям

В уряді розповіли, як призначатимуть пенсії підприємцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:11

В уряді розповіли, як призначатимуть пенсії підприємцям

Пропонуємо до обговорення:
На відміну від найманих працівників, для ФОПів опція із відкриття накопичувальних пенсійних рахунків є добровільною.

Дивися повний текст В уряді розповіли, як призначатимуть пенсії підприємцям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:11

Держава вже один раз гарантувала вклади Ощадбанку срср. Де ці гарантії? Юлька хоч 1000 віддала, а слуги народу роблять вигляд що цього не було. Принцип простий у них - прощаю всім всі мої борги.
ovsivolo
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