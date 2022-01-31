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Податкова амністія: скільки
задекларували українці за 5...

Податкова амністія: скільки задекларували українці за 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:41

Податкова амністія: скільки задекларували українці за 5...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня 2021 року в Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

Дивися повний текст Податкова амністія: скільки задекларували українці за 5 місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 16:41

это получается человек 50-100 с тугим кошельком за 5 месяцев?
Серхио
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