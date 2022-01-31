З 1 вересня 2021 року в Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.
Дивися повний текст Податкова амністія: скільки задекларували українці за 5 місяців.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 16:41
Податкова амністія: скільки задекларували українці за 5...
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Дивися повний текст Податкова амністія: скільки задекларували українці за 5 місяців.
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