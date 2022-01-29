RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що буде з курсом гривні після
рекордного послаблення...

Що буде з курсом гривні після рекордного послаблення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 17:19

Що буде з курсом гривні після рекордного послаблення...

Пропонуємо до обговорення:
Національна валюта минулого тижня тимчасово послабшала до свого семирічного мінімуму.

Дивися повний текст Що буде з курсом гривні після рекордного послаблення цього тижня - аналітика ICU.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97321
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 17:19

кророче диапазон 25,5-29,95 прогноз аналитиков
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3650
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Український ВВП досяг рекордного значення за час... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 31 січ, 2022 16:39
38 2270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 16:46
new-user
BMW представив авто, яке змінює колір після натискання...
R2 » Вів 01 лют, 2022 16:44
0 34
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лют, 2022 16:44
R2
В НБУ зберегли довіру українців до гривні - доларизація...
R2 » П'ят 28 січ, 2022 18:15
4 492
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 14:51
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (220)
01.02.2022 18:15
Рынок ОВГЗ (2626)
01.02.2022 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.