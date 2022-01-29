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Що буде з курсом гривні після рекордного послаблення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 лют, 2022 17:19
Пропонуємо до обговорення:
Національна валюта минулого тижня тимчасово послабшала до свого семирічного мінімуму.
Дивися повний текст Що буде з курсом гривні після рекордного послаблення цього тижня - аналітика ICU
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Додано: Вів 01 лют, 2022 17:19
кророче диапазон 25,5-29,95 прогноз аналитиков
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