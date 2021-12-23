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Велика Британія виділить 2
мільярди фунтів на проєкти в...

Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 10:17

Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в...

Пропонуємо до обговорення:
Велика Британія виділить ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів.

Дивися повний текст Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці з Україною – Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 10:17

зевласти удастся в очередной раз прибарахлиться, что и внукам хватит?
gento44
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