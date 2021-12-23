Велика Британія виділить ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів.
Дивися повний текст Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці з Україною – Зеленський.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 10:17
Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в...
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Дивися повний текст Велика Британія виділить 2 мільярди фунтів на проєкти в інфраструктурі та енергетиці з Україною – Зеленський.
Додано: Сер 02 лют, 2022 10:17
зевласти удастся в очередной раз прибарахлиться, что и внукам хватит?
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