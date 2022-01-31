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«Газпром» почав нарощувати
постачання газу до Європи,...

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:34

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише УНН із посиланням на DW.

Дивися повний текст «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи, зокрема через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:39

Почему прокачивая газ по этой трубе стоимостью 220 долл и отбирая именно из этой трубы газ по 220 долл предприятиям его навязывают по 51 000 грн (2 200 долл). Это не зрада? Кто именно получает дельту? А в ответ - тишина......
Svetas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:00

Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

еще бы.. они и не могут прекратить полностью поставки, т.к. добыча газа это непрерывный процесс, иначе придется консервировать скважины, а потом снова расконсервировать, а это бабки, бабки, бабки)
Серхио
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