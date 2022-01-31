RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Газпром» почав нарощувати
постачання газу до Європи,...

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:34

«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише УНН із посиланням на DW.

Дивися повний текст «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи, зокрема через Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97374
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 13:39

Почему прокачивая газ по этой трубе стоимостью 220 долл и отбирая именно из этой трубы газ по 220 долл предприятиям его навязывают по 51 000 грн (2 200 долл). Это не зрада? Кто именно получает дельту? А в ответ - тишина......
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:00

Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

еще бы.. они и не могут прекратить полностью поставки, т.к. добыча газа это непрерывный процесс, иначе придется консервировать скважины, а потом снова расконсервировать, а это бабки, бабки, бабки)
Серхио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 100
З нами з: 31.01.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:30

  Svetas написав:Почему прокачивая газ по этой трубе стоимостью 220 долл и отбирая именно из этой трубы газ по 220 долл предприятиям его навязывают по 51 000 грн (2 200 долл). Это не зрада? Кто именно получает дельту? А в ответ - тишина......

Чому тишина?
Конкретно газ "по 220" йде конкретно населенняю по 7900 грн.
А конкретно газ куплений "по 1000 дол" йде конкретно "предприятиям" по 51 000 грн.
*І з чого ви взяли що можна "просто так" брати газ з труби? Це ж не наш газ. Чи думаєте власники цього газу ідіоти, щоб продавати його Україні по 220 при спотових цінах близько 1000?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3289
З нами з: 11.11.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:59

andrijk777
У Вас смешались в кучу кони, люди....
1)То что Вы пишите населению по 7900-на это идёт наш газ (стоимостью 1000 грн). А куда уплыли эти 6800 грн? А в ответ тишина.....
2)Мы газ берём не из ЕС, а из российской трубы непосредственно! Ну НЕТ у нас физически трубы для реверса, это для Вас видимо большая новость. Путин давнго предлагал подписать контракт именно на этот газ по 175 дол, бацька берёт по 125 долл. Но у "агрессора" нельзя брать газ ( как это мы сегодня и делаем и из этой же трубы) по 175 долл а брать из этой же трубы то т же газ по 1200 дол можно? Это не хищения в особо крупных размерах? А не беспредел за этот газ по 220 долл лупить в украинских производителей по 2200?
3) А то что весь этот их праздник жизни Вы оплачиваете Вас не смущает? Молодец был Яценюк, схему хорошую придумал. Сидит себе под солнышком Флориды, сдаёт свою несметную недвижимость в аренду, купленную за эти схематозные доллары. и радуется жизни. Я рад , что Вам это нравится! :D
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 01.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37

  Svetas написав:andrijk777
У Вас смешались в кучу кони, люди....
1)То что Вы пишите населению по 7900-на это идёт наш газ (стоимостью 1000 грн). А куда уплыли эти 6800 грн? А в ответ тишина.....
2)Мы газ берём не из ЕС, а из российской трубы непосредственно! Ну НЕТ у нас физически трубы для реверса, это для Вас видимо большая новость. Путин давнго предлагал подписать контракт именно на этот газ по 175 дол, бацька берёт по 125 долл. Но у "агрессора" нельзя брать газ ( как это мы сегодня и делаем и из этой же трубы) по 175 долл а брать из этой же трубы то т же газ по 1200 дол можно? Это не хищения в особо крупных размерах? А не беспредел за этот газ по 220 долл лупить в украинских производителей по 2200?
3) А то что весь этот их праздник жизни Вы оплачиваете Вас не смущает? Молодец был Яценюк, схему хорошую придумал. Сидит себе под солнышком Флориды, сдаёт свою несметную недвижимость в аренду, купленную за эти схематозные доллары. и радуется жизни. Я рад , что Вам это нравится! :D

1) Що таке "наш газ"? У вас є телевізор? Він "наш" чи "не наш"?
2) Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - у нас(України) є "фізичний реверс". Точніше - є фізичні поставки поставки газу з Польщі/Словаччини/Угорщини! Хоч і невеликі.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/10/06/infografika/jekonomika/revers-gaza-ukrainu-skolko-gaza-i-kakie-tochki-gts-postupaet
https://twitter.com/naftogazuk/status/1219551430312329217 - рік тому!
3) Споживачі в усьому світі платять за газ. - Я не бачу в цьому нічого дивного. Ті ж самі норвежці платять за газ величезні гроші, набагато більші ніж платять українці.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3289
З нами з: 11.11.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Японія висловила готовність організувати постачання газу...
R2 » Чет 03 лют, 2022 16:28
4 503
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 09:44
summacut
Україна розпочала фізичний реверс газу з Угорщини
R2 » Вів 01 лют, 2022 11:42
4 498
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лют, 2022 20:57
Svetas
Євросоюз готовий до припинення постачання газу з Росії —...
R2 » Пон 31 січ, 2022 13:05
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 січ, 2022 13:05
Skypups

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (177)
07.02.2022 12:03
Рынок ОВГЗ (2671)
07.02.2022 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.