Про це пише УНН із посиланням на DW.
Дивися повний текст «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи, зокрема через Україну.
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Додано: Сер 02 лют, 2022 13:34
«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи, зокрема через Україну.
Додано: Сер 02 лют, 2022 13:39
Почему прокачивая газ по этой трубе стоимостью 220 долл и отбирая именно из этой трубы газ по 220 долл предприятиям его навязывают по 51 000 грн (2 200 долл). Это не зрада? Кто именно получает дельту? А в ответ - тишина......
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:00
Re: «Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...
еще бы.. они и не могут прекратить полностью поставки, т.к. добыча газа это непрерывный процесс, иначе придется консервировать скважины, а потом снова расконсервировать, а это бабки, бабки, бабки)
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:30
Чому тишина?
Конкретно газ "по 220" йде конкретно населенняю по 7900 грн.
А конкретно газ куплений "по 1000 дол" йде конкретно "предприятиям" по 51 000 грн.
*І з чого ви взяли що можна "просто так" брати газ з труби? Це ж не наш газ. Чи думаєте власники цього газу ідіоти, щоб продавати його Україні по 220 при спотових цінах близько 1000?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 21:59
andrijk777
У Вас смешались в кучу кони, люди....
1)То что Вы пишите населению по 7900-на это идёт наш газ (стоимостью 1000 грн). А куда уплыли эти 6800 грн? А в ответ тишина.....
2)Мы газ берём не из ЕС, а из российской трубы непосредственно! Ну НЕТ у нас физически трубы для реверса, это для Вас видимо большая новость. Путин давнго предлагал подписать контракт именно на этот газ по 175 дол, бацька берёт по 125 долл. Но у "агрессора" нельзя брать газ ( как это мы сегодня и делаем и из этой же трубы) по 175 долл а брать из этой же трубы то т же газ по 1200 дол можно? Это не хищения в особо крупных размерах? А не беспредел за этот газ по 220 долл лупить в украинских производителей по 2200?
3) А то что весь этот их праздник жизни Вы оплачиваете Вас не смущает? Молодец был Яценюк, схему хорошую придумал. Сидит себе под солнышком Флориды, сдаёт свою несметную недвижимость в аренду, купленную за эти схематозные доллары. и радуется жизни. Я рад , что Вам это нравится!
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:37
1) Що таке "наш газ"? У вас є телевізор? Він "наш" чи "не наш"?
2) Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - у нас(України) є "фізичний реверс". Точніше - є фізичні поставки поставки газу з Польщі/Словаччини/Угорщини! Хоч і невеликі.
3) Споживачі в усьому світі платять за газ. - Я не бачу в цьому нічого дивного. Ті ж самі норвежці платять за газ величезні гроші, набагато більші ніж платять українці.
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