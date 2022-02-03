«Газпром» почав нарощувати постачання газу до Європи,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:19
"Наш газ"-это наше проклятие!Бытие определяет сознание, а характер политической надстройки формируется её экономическим базисом. Базисом таких режимов,как в Украине,РФ(здесь мы "братья") является рента: нефтяная, рудная, логистическая или любая иная. Правящая группировка захватывает источник ренты и распоряжается рентными доходами, уничтожая бизнес с высокой добавачной стоимостью, подавляя население, делая его зависимым экономически.Как происходит это экономическое закрепощение. Государство находится в собственности правящей банды, а банда изымает и распоряжается рентными доходами, то есть госуправление сводится к перераспределению ренты. И кто сколько получит – решает государство. Первые в очереди на получение пайки – крупный бизнес олигархов. Разумеется, представленный друзьями президента, которые платят пахану откат и исполняют любые его прихоти и фантазии. В их бездонные карманы проливаются золотые реки господрядов. Вторые – чиновники и силовики, платящие пахану своей службой. Третьи – бюджетный планктон: учителя, врачи, коммунальщики, пенсионеры, научные работники, служители культа, творческая интеллигенция, работники пропаганды и прочие, так или иначе зависимые от бюджета.А сознание всякого бюджетника не гражданское, а холопское, то есть базируется на лояльности к длани кормящей. В итоге неподконтрольной, то есть потенциально нелояльной частью населения остается только та категория, что кормится не от государства – всякие там блогеры, живущие на донаты,средне-мелкий бизнес, работающий на потребительском рынке.Так что разговоры о высокой цене на ископаемые,якобы которые приведут к экономич. процветанию..БРЕД!
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:05
Це у вас БРЕД!
Візьмемо Білорусь - не має у них ні газу ні нафти. Навіть олігархів немає. І що? Прекрасно живуть? Задля дешевої нафти/газу - 100% лягли під Росію.
Припустимо у нас немає "свого газу". Ціна газу миттєво зростає до +30грн/куб, тому що така ринкова ціна. І що це краще ніж 8грн./куб??
Україна добуває надто мало газу/нафти щоб це сильно впливало на на її політичний стрій. Ви дуже сильно перебільшуєте роль цього фактору.
Додано: Сер 09 лют, 2022 21:07
А ну обгрунтуй мій-бред?Бачу, "читали ви книгу,а бачили-фігу".І не треба припущень,якби не було ""свого газу,руди,лісу тощо".Але нам "не повезло" і в нас це все-є.І що з того....,ми заможня держава,а бо використувуємо це з користю?Ні,а тому що.....,що в нас,що в Білорусі і РФ система заточена ще й повязана,тільки під використане і росподіл ренти правлячої верхівки в своїх цілях(уважно читайте перед цим).30 років ціни тільки піднімали на все,а нічого краще не стало,ні добича,ні сервіс,ні інфраструктура.Покращення відбулось тільки у тих.."кто манеже,а там всё теже!"
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:06
chumakcm1430
БРАВО!!!!
Как редко тут читаешь умные посты, но Вы меня сразили в самое сердце ясностью мысли и точностью формулировок. Чувствуется глубокое понимание финансовой, экономической и политической сфер с чёткими и глубокими философскими формулировками. Увы, тут на форуме Вам общаться не дадут....На умных людей - жёсткая цензура. Великия знания приводят к великим печалям.
PS
Сообщаю, что Ваши посты скопированы, распечатаны и наклеены в рамочке на стенке и копипастов от меня Вам не избежать.
PPS
Добрый совет. Не вступайте в дискуссии с малообразоваными и зазомбтрованными людьми. Он просто Вас провоцирует, а потом жалуется модератору и дискуссия окончена. Не мечите биссер....там где не надо.
Додано: Чет 10 лют, 2022 00:33
chumakcm1430
В сучасному світі є тільки 2 природніх ресурси, які дають надприбутки - це нафта і газ. Все інше надприбутків не дає.
Руда, ліс і т.д. - це копійки в масштабах країни.
Нафти в Україні - 0, газ є, але не хватає навіть для власного споживання, а Україна є досить холодною країною, нажаль. Тому Україні скоріше "не повезло".
В "країнах СРСР" є 4 республіки, яким "повезло" - це РФ, Казахстан, Азербайджан і Туркменістан. Перші 3 живуть найкраще(після прибалтів, звичайно). Туркменістан скотився в махрову диктатуру, тому сам винуватий, що погано живе.
Ось і все!
Все в цьому світі закономірно і чудес не буває: хто має халяву - живе краще, хто немає - живе гірше.
А тепер давайте, продовжуйте казки про банди, групировки, олігархів і т.д.
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