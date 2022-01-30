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Кого з українців не призиватимуть до армії з 2024 року -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 лют, 2022 18:02
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2024 року уряд України планує повністю замінити заклик на короткочасну інтенсивну підготовку. Це буде відбуватися поступово збільшуючи обсяги залучених та підтримуючи їх навички шляхом періодичних тренувань та зборів.
Дивися повний текст Кого з українців не призиватимуть до армії з 2024 року - роз'яснення Мінборони
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R2
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Додано: Сер 02 лют, 2022 18:02
Функция министерства - "подготовка видения". Оплачиваемая, наверное?
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Dikoy
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Додано: Сер 02 лют, 2022 18:33
вводится краткосрочная (3−4 месяца) интенсивная военная подготовка.
Серьезно? Что же они там курят такое забористое?
Надеюсь, за это время призывники усвоят, с какой стороны ствола вылетает "птичка".
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PSL
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Додано: Чет 03 лют, 2022 08:43
За это время мозг от смартфонов и инета только начнет адаптироваться
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tigr-uu
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Додано: Чет 03 лют, 2022 09:28
Армія без "солдат удачи" ? плагіат сценарію 2008 р. вкрадений у Ю. Тімошенко.
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tvd4
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Додано: Чет 03 лют, 2022 10:20
PSL написав:
вводится краткосрочная (3−4 месяца) интенсивная военная подготовка.
Серьезно? Что же они там курят такое забористое?
Надеюсь, за это время призывники усвоят, с какой стороны ствола вылетает "птичка".
Та ладно
Чтобы научиться рыть окоп и стрелять из калаша, нужно 1,5 года?
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summacut
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:03
24-ый год?)))
Плесень уже готовится к выборам, пытаясь хоть как-то придержать катящийся под откос рейтинг.
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antey1969
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:27
Повністю підтримую. І хоча це запропоновано було ще у 2008 не президентом, потрібно це зробити якнайшвидше. ПВ - 87-89. А до цього була ПВП в 10 класі, де вчили рити окопи і стріляти з калаша. І побачив на що перетворилась "сучасне ставлення" в армії.
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nichogokrimpravdi
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Додано: Чет 03 лют, 2022 13:24
Поддерживаю
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vadym_bykovets
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