Приміщення павільйонів київської кіностудії імені Олександра Довженка виставлено на аукціон для оренди.
Дивися повний текст Кіностудію імені Довженка вирішили здати в оренду на п'ять років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 лют, 2022 21:40
Кіностудію імені Довженка вирішили здати в оренду на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіностудію імені Довженка вирішили здати в оренду на п'ять років.
Зараз переглядають цей форум: M-A-X і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|