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Кіностудію імені Довженка
вирішили здати в оренду на...

Кіностудію імені Довженка вирішили здати в оренду на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:40

Кіностудію імені Довженка вирішили здати в оренду на...

Пропонуємо до обговорення:
Приміщення павільйонів київської кіностудії імені Олександра Довженка виставлено на аукціон для оренди.

Дивися повний текст Кіностудію імені Довженка вирішили здати в оренду на п'ять років.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 21:40

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welmexplus
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