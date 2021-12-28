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Щоб виїхати за кордон, боржник сплатив 150 тис. гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 лют, 2022 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Громадянин України сплатив 152,58 тис. гривень боргу за аліментами, 55,89 тис. гривень штрафу та 15,26 тис. гривень виконавчого збору, щоб виїхати за кордон. Боржник не сплачував аліменти на двох дітей із січня 2013 року.
Дивися повний текст Щоб виїхати за кордон, боржник сплатив 150 тис. гривень аліментів
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R2
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Додано: Сер 02 лют, 2022 21:42
А чего он так долго не платил?
Неужели нельзя было в крайнем случае платить хотя бы 50-100-200 гривен в месяц?
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Sanyok77
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