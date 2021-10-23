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Біля жодного пункту обміну
валют ви не побачите черги -...

Біля жодного пункту обміну валют ви не побачите черги -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 08:45

Біля жодного пункту обміну валют ви не побачите черги -...

Пропонуємо до обговорення:
Я вважаю, що це лише ширма для прикриття того, що насправді відбувається.

Дивися повний текст Біля жодного пункту обміну валют ви не побачите черги - Новак про причини девальвації.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 08:45

Только не забываем у кого есть деньги и смарт в руках по обменникам не ходит
tigr-uu
 
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З цього персонажа експерт як з собачого хвоста сито
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:21

Про нерухомість посміявся. Такий собі експерт.
vovka2008
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:32

Re: Біля жодного пункту обміну валют ви не побачите черги -.

сейчас время для покупки земельных участков и недвижимости. Цены на них ниже уже не будут – стоимость всех активов в Украине будет только расти.


опа, маркер
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:01

за долгое время ни одного "попадания"
хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:11

tigr-uu все верно, так и есть, особенно когда часто в банке бывает выгоднее курс, чем в обменке (альфа например) и можно подать заявку на индивидуальный курс, то единственное, что приводит в обменку - это существенно выгодный курс, чем в банке.
Серхио
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