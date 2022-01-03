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Перерахунок пенсій: у
березні виплати зростуть...

Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:37

Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть...

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.

Дивися повний текст Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть щонайменше на 14%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 09:37

Пишіть правду.Що виплати будуть частині пенсіонерів які вийшли на пенсію до 2019 року.
krysawa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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