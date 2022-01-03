За попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.
Дивися повний текст Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть щонайменше на 14%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 лют, 2022 09:37
Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть щонайменше на 14%.
Додано: Чет 03 лют, 2022 09:37
Пишіть правду.Що виплати будуть частині пенсіонерів які вийшли на пенсію до 2019 року.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|