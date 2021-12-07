Білорусь заборонила транзит продуктів із Литви до України з 7 лютого. Ідеться про залізничні перевезення нафтопродуктів, а також хімічних та мінеральних добрив.
Дивися повний текст Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в Україну.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 11:38
Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в...
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Дивися повний текст Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в Україну.
Додано: Чет 03 лют, 2022 11:39
Шпроты прикрыли транзит, Бацька тоже в ответ перекрыл транзит. Ну ничего повезем через пильшу. Хули там колеса 2 раза поменять и круг дать. Мы страна богатая, переварим.
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