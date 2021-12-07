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Білорусь заборонила транзит
литовських нафтопродуктів в...

Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:38

Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в...

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь заборонила транзит продуктів із Литви до України з 7 лютого. Ідеться про залізничні перевезення нафтопродуктів, а також хімічних та мінеральних добрив.

Дивися повний текст Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:31

Царь потерял рынок топлива удобоений и теперь потеряет еще перевозок , на что он надеется если он вообще как террорист захватил власть
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:21

А потом слышим в новостях про очередное повышение топлива, как же достали уже эти упыри при власти..
livs375
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