RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Білорусь заборонила транзит
литовських нафтопродуктів в...

Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:38

Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в...

Пропонуємо до обговорення:
Білорусь заборонила транзит продуктів із Литви до України з 7 лютого. Ідеться про залізничні перевезення нафтопродуктів, а також хімічних та мінеральних добрив.

Дивися повний текст Білорусь заборонила транзит литовських нафтопродуктів в Україну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:31

Царь потерял рынок топлива удобоений и теперь потеряет еще перевозок , на что он надеется если он вообще как террорист захватил власть
l4567
 
Повідомлень: 333
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:21

А потом слышим в новостях про очередное повышение топлива, как же достали уже эти упыри при власти..
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:18

Одесса не резиновая!
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 438
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Газпром не бронює додатковий транзит ГТС
R2 » Пон 20 гру, 2021 20:54
1 205
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 20:55
summacut
Один із головних банків ЄС відключив Білорусь від валюти
R2 » Вів 07 гру, 2021 17:48
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 17:48
cohan
Білорусь почала постачати електроенергію в Україну в... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 03 лис, 2021 11:38
50 5066
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 лис, 2021 11:43
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.