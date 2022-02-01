Українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Маку.
Дивися повний текст Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:37
Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12 гривень.
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:37
когда начинаются такие разговоры, то походу нужно вливаться в бакс...
Додано: Чет 03 лют, 2022 12:58
Курс визначається попитом в пропозицією, а не ціною на огірочки.
Ідіотський індекс
Додано: Чет 03 лют, 2022 13:34
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