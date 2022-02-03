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Індекс Біг-Маку: долар в
Україні повинен коштувати 12...

Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:15

Re: Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...

  Nickoss1 написав:О, це моє улюблене "піднімати зарплати" ! Велкам в реальний світ. Регулювання зарплат лишилось в совку, а зараз ринок - як працюєш, таку і маєш з/п.

Найбільші зарплати у нас саме призначаються, причому абсолютно без якихось "совкових" обмежень. Чи вважаєте, що очільники нафтогазу, наприклад, заробляли по 2 млн.грн./день та ще і створювали при цьому додану вартість?
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2008 повторюється, все йде по колу...
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:53

  antey1969 написав:Такой индекс бигмака говорит не о недооцененной гривне, а о тотальной нищете большинства населения. Не могут позволить себе более дорогой бигмак

скорее об уровне зарплат среднего класса которого у нас нет. Богатые в маках не сидят, им это как западло, с подносами и простолюдинами. А нищему бигмак только надкушенный светит. Никакого индекса он не отображает при таком расслоении общества.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:25

Re: Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...

vitaliian написав:
  antey1969 написав:Такой индекс бигмака говорит не о недооцененной гривне, а о тотальной нищете большинства населения. Не могут позволить себе более дорогой бигмак

скорее об уровне зарплат среднего класса которого у нас нет. Богатые в маках не сидят, им это как западло, с подносами и простолюдинами. А нищему бигмак только надкушенный светит. Никакого индекса он не отображает при таком расслоении общества.
Кто ж тогда сидит в Маках то, они почти всегда забиты?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:25

Faceless дети успешнных родителей ) угадайте сколько Макдональдс в г. Кропивницкий. Подсказка ни одного. А почему? Потому что ходить туда некому.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 21:27

"Богатые в маках не сидят, им это как западло, с подносами и простолюдинами. А нищему бигмак только надкушенный светит."

Я пока не замечал недостатка клиентов покушать фри и бургер, вы так говрите как будтоунас только нищие и богатые... Но в очередях макдональдсов стоят обычные РАБОТАЮЩИЕ люди, котрых БОЛЬШИНСТВО даже не из среднего класса, а те кто чуть выше доходом от нищих, а нищие пенсионеры ни богачи-миллионэры естественно по макам не шататся
feanor_black
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:08

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  antey1969 написав:Такой индекс бигмака говорит не о недооцененной гривне, а о тотальной нищете большинства населения. Не могут позволить себе более дорогой бигмак

скорее об уровне зарплат среднего класса которого у нас нет. Богатые в маках не сидят, им это как западло, с подносами и простолюдинами. А нищему бигмак только надкушенный светит. Никакого индекса он не отображает при таком расслоении общества.
Кто ж тогда сидит в Маках то, они почти всегда забиты?

У нас очень мало Маков, поэтому они постоянно забиты под 100%. Для сравнения, Украина - 109 ресторанов, Польша - 402.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 23:30

В Харькове Маки забиты малолетками, которые сами ещё не зарабатывают, и разноцветными иностранными студентами- всё!
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