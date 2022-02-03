Найбільші зарплати у нас саме призначаються, причому абсолютно без якихось "совкових" обмежень. Чи вважаєте, що очільники нафтогазу, наприклад, заробляли по 2 млн.грн./день та ще і створювали при цьому додану вартість?
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Додано: Чет 03 лют, 2022 19:15
Re: Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...
Найбільші зарплати у нас саме призначаються, причому абсолютно без якихось "совкових" обмежень. Чи вважаєте, що очільники нафтогазу, наприклад, заробляли по 2 млн.грн./день та ще і створювали при цьому додану вартість?
Додано: Чет 03 лют, 2022 20:53
скорее об уровне зарплат среднего класса которого у нас нет. Богатые в маках не сидят, им это как западло, с подносами и простолюдинами. А нищему бигмак только надкушенный светит. Никакого индекса он не отображает при таком расслоении общества.
Додано: Чет 03 лют, 2022 21:25
Re: Індекс Біг-Маку: долар в Україні повинен коштувати 12...
Кто ж тогда сидит в Маках то, они почти всегда забиты?
Додано: Чет 03 лют, 2022 21:25
Faceless дети успешнных родителей ) угадайте сколько Макдональдс в г. Кропивницкий. Подсказка ни одного. А почему? Потому что ходить туда некому.
Додано: Чет 03 лют, 2022 21:27
"Богатые в маках не сидят, им это как западло, с подносами и простолюдинами. А нищему бигмак только надкушенный светит."
Я пока не замечал недостатка клиентов покушать фри и бургер, вы так говрите как будтоунас только нищие и богатые... Но в очередях макдональдсов стоят обычные РАБОТАЮЩИЕ люди, котрых БОЛЬШИНСТВО даже не из среднего класса, а те кто чуть выше доходом от нищих, а нищие пенсионеры ни богачи-миллионэры естественно по макам не шататся
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:08
У нас очень мало Маков, поэтому они постоянно забиты под 100%. Для сравнения, Украина - 109 ресторанов, Польша - 402.
Додано: Чет 03 лют, 2022 23:30
В Харькове Маки забиты малолетками, которые сами ещё не зарабатывают, и разноцветными иностранными студентами- всё!
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