Нова пошта знизила тариф тим, хто відправляє декілька посилок в одній накладній.
Дивися повний текст Нова пошта оновила деякі тарифи.
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Додано: Чет 03 лют, 2022 15:21
Нова пошта оновила деякі тарифи
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Дивися повний текст Нова пошта оновила деякі тарифи.
Додано: Чет 03 лют, 2022 15:21
Михаил Круг - Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
Народная поговорка - Жадность фраера погубит.
Додано: Чет 03 лют, 2022 15:23
Добавлю.
За последнюю неделю половина клиентов НП ушла на Укр или Джастин.
Так держать, жлобики. Уже и сами не знают где нагреться.
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