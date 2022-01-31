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Японія висловила готовність
організувати постачання газу...

Японія висловила готовність організувати постачання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:28

Японія висловила готовність організувати постачання газу...

Пропонуємо до обговорення:
Таку заяву зробив японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

Дивися повний текст Японія висловила готовність організувати постачання газу до Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:28

Это страна, которая потребляет покупное СПГ и скаждым годом все больше и больше? Или они тоже хотят руки погреть на разнраблении евроденюжек.
mankovit48
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:33

ОРГАНИЗОВАТЬ за деньги Европы - ух ты, еще один посредник. Европа сама уже ничего решить не может, наверное есть более важные вопросы - туристами заниматься надо)))))
m12345oleg
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 16:52

Re: Японія висловила готовність організувати постачання газу

  mankovit48 написав:Это страна, которая потребляет покупное СПГ
газ из гидратов метана про что то говорит? Скорее всего речь идет про него.
Джон
 
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