До застосунку державних послуг "Дія" не будуть додані паперові паспорти старого зразку.
Дивися повний текст Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в «Дії» – відповідь Мінцифри.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:11
Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи чекати українцям паперові паспорти старого зразка в «Дії» – відповідь Мінцифри.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:12
Проще все-таки переходить на ID-карту, потому что она безопаснее - что он курит или там все нюхают?
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