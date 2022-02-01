Україна і Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.
Дивися повний текст Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:13
Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:13
интересно, где можно посмотреть список товаров, на которые уменьшили пошлину
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:32
И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать
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