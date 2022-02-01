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Україна і Туреччина підписали
угоду про вільну торгівлю

Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:13

Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

Пропонуємо до обговорення:
Україна і Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.

Дивися повний текст Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:13

интересно, где можно посмотреть список товаров, на которые уменьшили пошлину
vadym_bykovets
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:28

R2 мы уже как 40 лет подписуем всякие угоды а нам все хуже и хуже . :lol:
guhkhjk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:32

И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:27

  vadym_bykovets написав:интересно, где можно посмотреть список товаров, на которые уменьшили пошлину

Да можно сказать на все.
По моей работе, есть изделие для которой нужно тратить много электроэнергии. Она у нас подорожала. Теперь изделие из Турции завозить дешевле и выгоднее чем изготавливать его тут.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:00

  p_a_l написав:И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать

Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 10:17

  BIGor написав:
  p_a_l написав:И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать

Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.


Кому лучше и чем? Ви себе эти либерастические лозунги на хлеб мажете или в кошелек ложите?
Классная конкуренция: мы им 0,5% пошлины, а они нам 10% + у них энергоносители, в частности газ,
дешевле на овердофига и нет такой зарегулированости. Например по тепличным овощам это будет не конкуренция а избиение младенцев, тупо за счет климата и пофиг что турки сюда возят безвкусное долгоиграющее овно. Цена в наших условиях решает для 90% покупателей.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:45

  drevlyanin написав:
  BIGor написав:
  p_a_l написав:И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать

Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.


Кому лучше и чем? Ви себе эти либерастические лозунги на хлеб мажете или в кошелек ложите?
Классная конкуренция: мы им 0,5% пошлины, а они нам 10% + у них энергоносители, в частности газ,
дешевле на овердофига и нет такой зарегулированости. Например по тепличным овощам это будет не конкуренция а избиение младенцев, тупо за счет климата и пофиг что турки сюда возят безвкусное долгоиграющее овно. Цена в наших условиях решает для 90% покупателей.


Байки не надо рассказывать.
Нужно посмотреть документ, но по СМИ, договор удачный для украинских экспортеров.
На внутреннем рынке особо и не скажется.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:00

Re: Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю

новые авто попадают под ? там же заводы Ниссана того же
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:24

  vadym_bykovets написав:интересно, где можно посмотреть список товаров, на которые уменьшили пошлину


где-то тут
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7133412/

кратко - на металл и олию (70% нашего экспорта) не уменьшили, но журналисты получают с другого
cohan
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