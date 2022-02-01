Україна і Туреччина підписали угоду про створення зони вільної торгівлі.
Дивися повний текст Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю.
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:13
Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:13
интересно, где можно посмотреть список товаров, на которые уменьшили пошлину
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:32
И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать
Додано: Суб 05 лют, 2022 09:27
Да можно сказать на все.
По моей работе, есть изделие для которой нужно тратить много электроэнергии. Она у нас подорожала. Теперь изделие из Турции завозить дешевле и выгоднее чем изготавливать его тут.
Додано: Суб 05 лют, 2022 10:00
Додано: Суб 05 лют, 2022 10:17
Кому лучше и чем? Ви себе эти либерастические лозунги на хлеб мажете или в кошелек ложите?
Классная конкуренция: мы им 0,5% пошлины, а они нам 10% + у них энергоносители, в частности газ,
дешевле на овердофига и нет такой зарегулированости. Например по тепличным овощам это будет не конкуренция а избиение младенцев, тупо за счет климата и пофиг что турки сюда возят безвкусное долгоиграющее овно. Цена в наших условиях решает для 90% покупателей.
Додано: Суб 05 лют, 2022 12:45
Байки не надо рассказывать.
Нужно посмотреть документ, но по СМИ, договор удачный для украинских экспортеров.
На внутреннем рынке особо и не скажется.
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:00
Re: Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю
новые авто попадают под ? там же заводы Ниссана того же
Додано: Суб 05 лют, 2022 13:24
где-то тут
кратко - на металл и олию (70% нашего экспорта) не уменьшили, но журналисты получают с другого
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