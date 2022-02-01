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Україна і Туреччина підписали угоду про вільну торгівлю
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 лют, 2022 14:04
BIGor написав: p_a_l написав:
И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать
Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.
Ещё один ... нахватавшийся лозунгов на курсе по основам экономики
Идите,объясните французам, англичанам или американцам, что государственный протекционизм - это плохо для них, и для развития своей экономики они должны обеспечить условия для свободной конкуренции со стороны иностранных компаний
))
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Додано: Суб 05 лют, 2022 14:24
PasserBy написав: BIGor написав: p_a_l написав:
И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать
Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.
Ещё один ... нахватавшийся лозунгов на курсе по основам экономики
Идите,объясните французам, англичанам или американцам, что государственный протекционизм - это плохо для них, и для развития своей экономики они должны обеспечить условия для свободной конкуренции со стороны иностранных компаний
))
Шо там с нашим Ланосом (ЗАЗ)? Обанкротился уже после 20 лет жесткого протекционизма?
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BIGor
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Додано: Суб 05 лют, 2022 14:29
PasserBy написав: BIGor написав: p_a_l написав:
И так все завалено турецкими овощами и фруктами, теперь еще и ценами придавят.
Потом будем байрактары вместо садов высаживать
Больше конкуренции - всегда лучше. Пора бы запомнить.
Ещё один ... нахватавшийся лозунгов на курсе по основам экономики
Идите,объясните французам, англичанам или американцам, что государственный протекционизм - это плохо для них, и для развития своей экономики они должны обеспечить условия для свободной конкуренции со стороны иностранных компаний
))
Это совершенно разные вещи.
Это плохо для них. Они это понимают. Но могут себе позволить, какое-то время.
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vt313
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Додано: Суб 05 лют, 2022 16:04
Про украинские овощи и фрукты можно забыть. В Болгарии давно уже едят турецкий "Болгарский перец". Турецким крестьянам очень нужны наши доллары! Кстати, байрактары - это ЛИЧНЫЙ бизнес Эрдогана, завод в Турции принадлежит ЛИЧНО ему. Судя по закупкам Украины и Эрдогану лично нужны деньги.
Молодец таки Эрдоган. Респект и уважуха!
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Svetas
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Додано: Суб 05 лют, 2022 17:06
Svetas написав:
Про украинские овощи и фрукты можно забыть. В Болгарии давно уже едят турецкий "Болгарский перец". Турецким крестьянам очень нужны наши доллары! Кстати, байрактары - это ЛИЧНЫЙ бизнес Эрдогана, завод в Турции принадлежит ЛИЧНО ему. Судя по закупкам Украины и Эрдогану лично нужны деньги.
Молодец таки Эрдоган. Респект и уважуха!
Да ну?
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vt313
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