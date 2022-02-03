Наразі кілограм овочів можна придбати в середньому за 21,59 гривень.
Дивися повний текст Які продукти найбільше подорожчали в Україні: ціни за два тижні (інфографіка).
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Додано: Суб 05 лют, 2022 12:37
Які продукти найбільше подорожчали в Україні: ціни за...
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Дивися повний текст Які продукти найбільше подорожчали в Україні: ціни за два тижні (інфографіка).
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