Про це пише ЦТС із посиланням на РЖД Партнер.
Дивися повний текст Перший серійний 9-місний електролітак пройшов випробування двигуна.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 16:34
Перший серійний 9-місний електролітак пройшов...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перший серійний 9-місний електролітак пройшов випробування двигуна.
Додано: Суб 05 лют, 2022 16:34
"Максимальная крейсерская скорость самолета составляет 250 км/ч"
Скорость бывает или максимальная (максимально достижимая), или крейсерская, оптимальная для длительного движения с большой скоростью, а не вот это вот, что у вас.
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:33
Максимальная скорость самолета составляет 250 км/ч, или 287 миль в час - це що за бред больного воображения...... навіть перевести в гуглі км/ч в миль в час і то не можуть..
Додано: Суб 05 лют, 2022 17:38
может находиться в полете один час и преодолеть около 440 морских миль - тобто його максимальна швидкість 440 миль в год, і зразу ж наступний абзац максимальна швидкість 250 км за год - дітям в школі за написання реферату з такими помилками ставлять максимум 2 бали з 12 , а тут фінансовий портал, що не дружить з цифрами..
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