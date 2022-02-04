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Перший серійний 9-місний
електролітак пройшов...

Перший серійний 9-місний електролітак пройшов...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:34

Перший серійний 9-місний електролітак пройшов...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише ЦТС із посиланням на РЖД Партнер.

Дивися повний текст Перший серійний 9-місний електролітак пройшов випробування двигуна.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:34

"Максимальная крейсерская скорость самолета составляет 250 км/ч"
Скорость бывает или максимальная (максимально достижимая), или крейсерская, оптимальная для длительного движения с большой скоростью, а не вот это вот, что у вас.
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:33

Максимальная скорость самолета составляет 250 км/ч, или 287 миль в час - це що за бред больного воображения...... навіть перевести в гуглі км/ч в миль в час і то не можуть..
oleggg_ua
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:38

может находиться в полете один час и преодолеть около 440 морских миль - тобто його максимальна швидкість 440 миль в год, і зразу ж наступний абзац максимальна швидкість 250 км за год - дітям в школі за написання реферату з такими помилками ставлять максимум 2 бали з 12 , а тут фінансовий портал, що не дружить з цифрами..
oleggg_ua
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