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З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 17:40
Пропонуємо до обговорення:
З 5 лютого набуває чинності спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну, згідно з яким під час проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно Державна податкова служба перевірятиме відомості про покупця.
Дивися повний текст З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав проходитимуть податкову перевірку
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R2
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Додано: Суб 05 лют, 2022 17:40
Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?
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NetSerpent
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:24
NetSerpent написав:
Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?
мягко и нежно
но глубоко
время-то до 1 сентября еще есть
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cohan
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:35
cohan написав: NetSerpent написав:
Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?
мягко и нежно
но глубоко
время-то до 1 сентября еще есть
Амністуватись по-гетьманцеву?
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remark
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:38
remark написав: cohan написав: NetSerpent написав:
Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?
мягко и нежно
но глубоко
время-то до 1 сентября еще есть
Амністуватись по-гетьманцеву?
ну, пересичные не понимают
ну - у кого денег нет - на них пофиг,
а вот у кого есть - им нужно донести, надо будет делиться
кстати, а машинки-то как, вроде давно первичные агенты финмона?
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cohan
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Додано: Суб 05 лют, 2022 23:13
Хм ну понятно очередные репресии. А насчёт -Какая именно информация будет проверяться налоговиками, известно немного.-
Все просто имя фамилия номер и налоговые декларации не сходиться доход скажут доплатить
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kravzovandr
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