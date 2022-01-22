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З 5 лютого покупці нерухомості
під час реєстрації прав...

З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:40

З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав...

Пропонуємо до обговорення:
З 5 лютого набуває чинності спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну, згідно з яким під час проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно Державна податкова служба перевірятиме відомості про покупця.

Дивися повний текст З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав проходитимуть податкову перевірку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 17:40

Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:24

  NetSerpent написав:Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?


мягко и нежно
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время-то до 1 сентября еще есть :D
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:35

  cohan написав:
  NetSerpent написав:Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?


мягко и нежно
но глубоко
время-то до 1 сентября еще есть :D


Амністуватись по-гетьманцеву?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:38

  remark написав:
  cohan написав:
  NetSerpent написав:Дуже розмито все написано. Що означає «результат обробки запиту»? Я так розумію, це робиться для того, щоб нарахувати податки, якщо людина не зможе пояснити походження коштів, за які була придбана нерухомість?


мягко и нежно
но глубоко
время-то до 1 сентября еще есть :D


Амністуватись по-гетьманцеву?


ну, пересичные не понимают
ну - у кого денег нет - на них пофиг,
а вот у кого есть - им нужно донести, надо будет делиться

кстати, а машинки-то как, вроде давно первичные агенты финмона?
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:13

Хм ну понятно очередные репресии. А насчёт -Какая именно информация будет проверяться налоговиками, известно немного.-
Все просто имя фамилия номер и налоговые декларации не сходиться доход скажут доплатить
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:03

Если там будет ипотечный кредит то должно проканать?
spread
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:53

  spread написав:Если там будет ипотечный кредит то должно проканать?

У безработного нет.
p_a_l
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