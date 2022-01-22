RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З 5 лютого покупці нерухомості
під час реєстрації прав...

З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:47

Поприколузробилиїхразомхуженебудет.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 08.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:31

  alt402 написав:Прям аж жду не дождусь, когда посадят хоть одного "слугу" за все те квартиры, купленные их родственниками с 2019 года.

Довго чекати будете.
"Своїм - усе, іншим - закон" (с) - принцип, яким керується Зеленський і його зебанда. Авторство приписують Муссоліні, засновнику італійського фашизму.
akido
 
Повідомлень: 362
З нами з: 18.02.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Торік ринок віртуальної нерухомості сягнув 500 мільйонів...
R2 » Суб 05 лют, 2022 22:42
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 22:42
NetSerpent
1 лютого в Україні запрацюють нові правила продажу...
R2 » Сер 26 січ, 2022 10:12
8 919
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 січ, 2022 18:50
Giroi
Процедуру оцінки землі та нерухомості змінять
R2 » П'ят 21 січ, 2022 16:52
2 318
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 січ, 2022 08:57
pavlovao598

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1251)
06.02.2022 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.