З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 лют, 2022 14:47
Поприколузробилиїхразомхуженебудет.
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Schmit
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Додано: Нед 06 лют, 2022 17:31
alt402 написав:
Прям аж жду не дождусь, когда посадят хоть одного "слугу" за все те квартиры, купленные их родственниками с 2019 года.
Довго чекати будете.
"Своїм - усе, іншим - закон" (с) - принцип, яким керується Зеленський і його зебанда. Авторство приписують Муссоліні, засновнику італійського фашизму.
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akido
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