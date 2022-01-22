З 5 лютого покупці нерухомості під час реєстрації прав...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:47

Поприколузробилиїхразомхуженебудет.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:31

  alt402 написав:Прям аж жду не дождусь, когда посадят хоть одного "слугу" за все те квартиры, купленные их родственниками с 2019 года.

Довго чекати будете.
"Своїм - усе, іншим - закон" (с) - принцип, яким керується Зеленський і його зебанда. Авторство приписують Муссоліні, засновнику італійського фашизму.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:41

Так это даже хорошо, а может и отлично! Вот бы ещё "обкатать" это на всех приобретениях с 2019 года! А , впрочем, чем больше таких "групп по интересам" будет переломано и отсечено-тем быстрее мозги начнут работать.
ФОПы, евробляхеры с растаможкой, водилы с вводимым техосмотром, заробитчане с разрушенными семьями, сокращённые медики, пенсионеры ошалевшие от размера пенсий приближённых и обласканых, "опущеные" олигархи с их десятками-сотнями тысяч работающих и миллиардными ресурсами.. ....продолжать можно долго.
Эти все " в минус" на выборах. А в плюс кто?
Ждём ещё подарков.
leoiskander
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:47

"хулиган" и окно зрады

  leoiskander написав:Так это даже хорошо, а может и отлично! Вот бы ещё "обкатать" это на всех приобретениях с 2019 года! А , впрочем, чем больше таких "групп по интересам" будет переломано и отсечено-тем быстрее мозги начнут работать.
ФОПы, евробляхеры с растаможкой, водилы с вводимым техосмотром, заробитчане с разрушенными семьями, сокращённые медики, пенсионеры ошалевшие от размера пенсий приближённых и обласканых, "опущеные" олигархи с их десятками-сотнями тысяч работающих и миллиардными ресурсами.. ....продолжать можно долго.
Эти все " в минус" на выборах. А в плюс кто?
Ждём ещё подарков.


:mrgreen: :mrgreen: :lol:
В воскресенье, 6 февраля, полицейские задержали мужчину, который повредил окно в админздании Верховной Рады, сообщили в Нацполиции.

На месте ЧП правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил молоток и бросил им в окно.

Мужчина пытался скрыться, но нарушителя задержали. Сейчас с ним общаются следователи.

Действия мужчины квалифицированы как хулиганство.

Напомним, весной прошлого года от хулиганов пострадал фасад Офиса президента. Стены здания были испещрены надписями, дверное стекло разбито, а табличку у входа попытались поджечь.
Alex2007
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