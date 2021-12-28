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Microsoft: Windows 11
полюбилася користувачам і...

Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 09:28

Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і...

Пропонуємо до обговорення:
Microsoft в офіційному блозі Windows розповіла про динаміку розвитку Windows 11 з моменту запуску та виділила кілька досягнень ОС.

Дивися повний текст Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і поширюється вдвічі швидше, ніж Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:01

что мне делать? у меня до сих пор 7.
На фотке статьи к стати тоже 7.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:12

Re: Microsoft: Windows 11 полюбилася користувачам і...

Ромасик написав:что мне делать? у меня до сих пор 7...


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GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 18:16

  GALeon написав:
Ромасик написав:что мне делать? у меня до сих пор 7...


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ХР тоже есть на стареньком лептопе.
Ромасик
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