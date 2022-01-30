RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найперспективніші
криптовалюти 2022 року

Найперспективніші криптовалюти 2022 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:58

Найперспективніші криптовалюти 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
Поки на ринку криптовалют зберігається невизначеність.

Дивися повний текст Найперспективніші криптовалюти 2022 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97370
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 17:58

Плодятся как кролики. Еще бы так лохи зарабатывали.
l4567
 
Повідомлень: 334
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alter і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обов'язковий техогляд 2022: кому можуть відмовити у...
R2 » Суб 05 лют, 2022 13:17
0 99
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 13:17
R2
Кого з українців не призиватимуть до армії з 2024 року -... 1, 2
R2 » Сер 02 лют, 2022 18:02
12 1208
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лют, 2022 18:09
BlackAlex
Скільки коштуватимуть газ та нафта у 2022 році: прогноз НБУ
R2 » Нед 30 січ, 2022 18:29
1 173
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 січ, 2022 18:29
mishanya9999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1251)
06.02.2022 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.