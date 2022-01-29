Поки на ринку криптовалют зберігається невизначеність.
Дивися повний текст Найперспективніші криптовалюти 2022 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 лют, 2022 17:58
Найперспективніші криптовалюти 2022 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найперспективніші криптовалюти 2022 року.
Додано: Пон 07 лют, 2022 00:37
Слава богу сумел на коррекции это юни продать покупал этот мусор на 30-40 также сейчас и с кейками этими. В общем надо думать головой
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:31
"Станом на 31 січня токен Compound торгується по $116. Капіталізація проекту становить $757 млрд. "
Бред какой то! Редактор вообще видит что пишут??!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|