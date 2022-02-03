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Мільйони українців не зможуть
вийти на пенсію у 60 років...

Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:32

Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Пташки Лідія Ткаченка, повідомляє сайт газети "На пенсії".

Дивися повний текст Мільйони українців не зможуть вийти на пенсію у 60 років - прогноз.
R2
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Помоги государству - сдохни на работе.
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Пенсія за віком - зло, особливо солідарка
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:27

chipmunk В этой жизни всё одновременно и зло и добро. Для пенсионеров - это добро(очевидно Вы пока работоспособны и здоровы), для плательщиков налогов-зло.
Подняли цену на хлеб - для пекарей добро, для покупателей зло. Смотрите на жизнь ширше и больше диалектики :-)
Svetas
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