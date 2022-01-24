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Число українських заробітчан
у Польщі злетіло на третину

Число українських заробітчан у Польщі злетіло на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:16

Число українських заробітчан у Польщі злетіло на третину

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в агенції Gremi Personal.

Дивися повний текст Число українських заробітчан у Польщі злетіло на третину.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:17

спасибо гов_нянцеву за РРО, ФОПы поедут в Польшу работать
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:17

спасибо гов_нянцеву за РРО, ФОПы поедут в Польшу работать
salvydas
 
Повідомлень: 40
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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