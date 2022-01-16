Якщо у людини на рахунку накопичилася певна сума, то вона буде спадкуватися.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші.
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48
Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші.
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48
Когда Вы перестанете людей разводить! Пока человек выйдет на пенсию, все его сбережения сожрёт инфляция. Управители мля...
Ви для начала сделайте стабильность в экономики.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:45
Все эти законы - обычный грабёж населения (через инфляцию) страховыми компаниями. Все эти законы нельзя вводить без:
1)Железных гарантий государства возврата накопленных средств из госбюджета в случае банкротства страховой компании.
2)Железной законодательной защиты от инфляции. Гривна вводилась по курсу 1,76 грн/долл 25 лет назад. И во что она превратилась сегодня? И во что превратятся накопления стариков? А ведь если кто-то теряет, то кто-то находит. Я даже знаю кто это!
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:54
Ви ж їх обрали для того, щоб вас розводили. Зеленський по офшорах змалечку бабло відмивав. Ви сподівалися що воно раптово припинить ? То ви зробили себе разом.
А стабільність в економіці вже є. Минулого року з держрезерву зелені слуги вкрали усе зерно і сказали що миші з'їли. А цього року вивезли за кордон весь врожай зерна. Якої вам стабільности ще треба ?
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:29
Svetas
К сожалению даже доллар подвержен инфляции. В качестве гарантированного пенсионного обеспечения либо ликвидная недвига под аренду или золото в слитках. Ну тоже на любителя так как золото не работает а просто лежит
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