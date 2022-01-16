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Накопичувальна пенсія у
спадок: стало відомо, кому...

Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48

Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у людини на рахунку накопичилася певна сума, то вона буде спадкуватися.

Дивися повний текст Накопичувальна пенсія у спадок: стало відомо, кому дістануться накопичені гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:48

Когда Вы перестанете людей разводить! Пока человек выйдет на пенсию, все его сбережения сожрёт инфляция. Управители мля...
Ви для начала сделайте стабильность в экономики.
boogik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:45

Все эти законы - обычный грабёж населения (через инфляцию) страховыми компаниями. Все эти законы нельзя вводить без:
1)Железных гарантий государства возврата накопленных средств из госбюджета в случае банкротства страховой компании.
2)Железной законодательной защиты от инфляции. Гривна вводилась по курсу 1,76 грн/долл 25 лет назад. И во что она превратилась сегодня? И во что превратятся накопления стариков? А ведь если кто-то теряет, то кто-то находит. Я даже знаю кто это!
Svetas
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:54

  boogik написав:Когда Вы перестанете людей разводить! Пока человек выйдет на пенсию, все его сбережения сожрёт инфляция. Управители мля...
Ви для начала сделайте стабильность в экономики.

Ви ж їх обрали для того, щоб вас розводили. Зеленський по офшорах змалечку бабло відмивав. Ви сподівалися що воно раптово припинить ? То ви зробили себе разом.


А стабільність в економіці вже є. Минулого року з держрезерву зелені слуги вкрали усе зерно і сказали що миші з'їли. А цього року вивезли за кордон весь врожай зерна. Якої вам стабільности ще треба ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:29

Svetas

К сожалению даже доллар подвержен инфляции. В качестве гарантированного пенсионного обеспечения либо ликвидная недвига под аренду или золото в слитках. Ну тоже на любителя так как золото не работает а просто лежит
AndrewVlasov
 
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