Восени минулого року в Україні запустили криптовалютну біржу Qmall.
Дивися повний текст Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для українських стартапів.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 14:42
Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для...
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Дивися повний текст Микола Удянський: Qmall запустить Launchpad для українських стартапів.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:42
а как там Coinsbit поживает, на той чудо-бирже уже у всех отжали бабки? кстати дизайн один в один с Qmall
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