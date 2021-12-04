Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Енергоатом.
Дивися повний текст Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на ціну на РДВ - Енергоатом.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 15:58
Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на ціну на РДВ - Енергоатом.
Додано: Вів 08 лют, 2022 16:05
Re: Обсяги виробництва електроенергії на АЕС не впливають на
ребята, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте
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