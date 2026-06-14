Shaman
Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла».
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Додано: Нед 14 чер, 2026 11:31
Shaman
Можна було б і Барабашова, але він у творчій відпустці до липня. Зйомки в проєкті «Я цураюсь свого тіла».
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00
Для такого екшна потрібен спонсор. Робоча назва вечора - Битва в Гаражах Троєщини. Дуже романтична назва.
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:00
для Барабашова тоді потрібно щось на кшталт сумо... він як мішок для тренувань... але його пару раз з дохьо викинуть - й залишимося ми без Кабанчика. а йому ще показувати, що таке атака "свиньей"
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:02
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:09
Додано: Нед 14 чер, 2026 12:38
якщо ви запросите Туркі аль Шайех як інвестора - то честь вам та хвала
Додано: Нед 14 чер, 2026 14:12
ми вже обговорювали, що за 5-10 млн доларів ви б з Хотабом й побилися, й полюбилися, й ще багато чого б зробили. питання, як вмовити цього Шайеха хоча б на мільйон.
й то за такі гроші можна влаштувати не Битва в Гаражах Троєщини, а битва в фавелах Ріо. з одного боку нещасні жителі фавел, які просто втомлені від тяжкої щоденної праці носити мішки з якимось порошком, ще й мати пістолети та мачете - щоб донести той мішок. а з іншого боку - деякі поліціянти, які згадають славетні часи Ескадронів смерті - й за мільйон готові оновити власні рахунки фрагів
тому у вас буде шалена конкуренція в Шайеха. а от Великий Інвестор Троєщини - він поза конкуренцією в Битві в Гаражах
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