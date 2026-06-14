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#<1 ... 3373337433753376 Додано: Нед 14 чер, 2026 12:51 Сибарит написав: Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.

Эффективность такого утепления вызывает огромные сомнения и не компенсирует опасности.

Штучний інтелект це підтверджує:

У середньому стіни забирають до 35% тепла, дах і перекриття — близько 25%, вікна та двері — від 15% до 25%, вентиляція — 10–20%, а підлога — до 15%.



Тобто утеплення однієі стіни - к.к.д. не більше 0,1.



За іншими джерелами через стіни втрачається 30%.

Тобто знову одна стіна - к.к.д. від нуля до 0,1. Штучний інтелект це підтверджує:У середньому стіни забирають до 35% тепла, дах і перекриття — близько 25%, вікна та двері — від 15% до 25%, вентиляція — 10–20%, а підлога — до 15%.Тобто утеплення однієі стіни - к.к.д. не більше 0,1.За іншими джерелами через стіни втрачається 30%.Тобто знову одна стіна - к.к.д. від нуля до 0,1. Востаннє редагувалось akurt в Нед 14 чер, 2026 13:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12158 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4399 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 чер, 2026 13:00 Сибарит написав: Хомякоид написав: З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону. З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.

С инженерной точки зрения С инженерной точки зрения

З такими будинками існує проблема з сусідами, не то що сусіди буйні, а такий будинок вважається суцільною конструкцією. Тобто, утеплювать, або фарбувать фасад це все потрібно погоджувать у т.ч. з сусідами.

Там є енергоощадна інспекція, викликаєш чоловічка, він приходить, все обстежує дає рекомендації. Бо якщо там ззовні цегла, а хочуть зробить фасад фарбована штукатурка, то це вже з дозволами. Або якійсь старий будинок у "німецькому" стилі, то з такими там повно проблем з реконструкцією. З сусідами потрібно погоджувать абсолютно все, бо якщо інспекція напише будинок в цілому, то ніхто не буде клаптиками робить, такий дозвол не нададуть. Потрібно писать, наприклад- завтра, о 10:00 приїде машина з будівельними матеріалами і якійсь сусід скаже що він спить у цей час, то ніхто не дозволить там шуміть і щось вивантажувать. Потім після інспекції декілька шляхів, бо інспектор може сказать там потрібно все утеплювать- фундамент, дах, або щось мінять(вікна на такіж самісінькі, але сучасні, систему опалення). Для енергозаощадження існують компенсаційні програми, це коли всі дозволи, смети, сусіди не заперечують також утеплювать свою частину і в них є гроші, тоді наймається відповідна фірма з відповідною ліцензією, вона виконує роботи, допомагає повернуть частину грошей. З такими будинками існує проблема з сусідами, не то що сусіди буйні, а такий будинок вважається суцільною конструкцією. Тобто, утеплювать, або фарбувать фасад це все потрібно погоджувать у т.ч. з сусідами.Там є енергоощадна інспекція, викликаєш чоловічка, він приходить, все обстежує дає рекомендації. Бо якщо там ззовні цегла, а хочуть зробить фасад фарбована штукатурка, то це вже з дозволами. Або якійсь старий будинок у "німецькому" стилі, то з такими там повно проблем з реконструкцією. З сусідами потрібно погоджувать абсолютно все, бо якщо інспекція напише будинок в цілому, то ніхто не буде клаптиками робить, такий дозвол не нададуть. Потрібно писать, наприклад- завтра, о 10:00 приїде машина з будівельними матеріалами і якійсь сусід скаже що він спить у цей час, то ніхто не дозволить там шуміть і щось вивантажувать. Потім після інспекції декілька шляхів, бо інспектор може сказать там потрібно все утеплювать- фундамент, дах, або щось мінять(вікна на такіж самісінькі, але сучасні, систему опалення). Для енергозаощадження існують компенсаційні програми, це коли всі дозволи, смети, сусіди не заперечують також утеплювать свою частину і в них є гроші, тоді наймається відповідна фірма з відповідною ліцензією, вона виконує роботи, допомагає повернуть частину грошей. Water Повідомлень: 4324 З нами з: 06.03.12 Подякував: 75 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3373337433753376 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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