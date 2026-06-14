Сибарит написав: Хомякоид написав:
З двох боків сусіди (танхаус), з тильної сторони веранда на першому поверсі. Тому хочу поки що зробити одну сторону, а потім з часом мабуть розбиру веранду і утеплю тильну сторону.
С инженерной точки зрения
З такими будинками існує проблема з сусідами, не то що сусіди буйні, а такий будинок вважається суцільною конструкцією. Тобто, утеплювать, або фарбувать фасад це все потрібно погоджувать у т.ч. з сусідами.
Там є енергоощадна інспекція, викликаєш чоловічка, він приходить, все обстежує дає рекомендації. Бо якщо там ззовні цегла, а хочуть зробить фасад фарбована штукатурка, то це вже з дозволами. Або якійсь старий будинок у "німецькому" стилі, то з такими там повно проблем з реконструкцією. З сусідами потрібно погоджувать абсолютно все, бо якщо інспекція напише будинок в цілому, то ніхто не буде клаптиками робить, такий дозвол не нададуть. Потрібно писать, наприклад- завтра, о 10:00 приїде машина з будівельними матеріалами і якійсь сусід скаже що він спить у цей час, то ніхто не дозволить там шуміть і щось вивантажувать. Потім після інспекції декілька шляхів, бо інспектор може сказать там потрібно все утеплювать- фундамент, дах, або щось мінять(вікна на такіж самісінькі, але сучасні, систему опалення). Для енергозаощадження існують компенсаційні програми, це коли всі дозволи, смети, сусіди не заперечують також утеплювать свою частину і в них є гроші, тоді наймається відповідна фірма з відповідною ліцензією, вона виконує роботи, допомагає повернуть частину грошей.