Шведська компанія PriceRunner подала позов проти Google на попередню суму майже 2,1 млрд євро через те, що техногігант віддав перевагу власним сервісам для порівняння цін.
Дивися повний текст Шведська компанія вимагає від Google 2,1 млрд євро.
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Додано: Вів 08 лют, 2022 23:27
Шведська компанія вимагає від Google 2,1 млрд євро
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Дивися повний текст Шведська компанія вимагає від Google 2,1 млрд євро.
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