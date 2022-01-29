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Шведська компанія вимагає
від Google 2,1 млрд євро

Шведська компанія вимагає від Google 2,1 млрд євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:27

Шведська компанія вимагає від Google 2,1 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Шведська компанія PriceRunner подала позов проти Google на попередню суму майже 2,1 млрд євро через те, що техногігант віддав перевагу власним сервісам для порівняння цін.

Дивися повний текст Шведська компанія вимагає від Google 2,1 млрд євро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 23:27

Надеюсь, PriceRunner потратят деньги на благотворительность
papazina
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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