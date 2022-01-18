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Як змінити прописку онлайн у
додатку Дія — покрокова...

Як змінити прописку онлайн у додатку Дія — покрокова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:41

Як змінити прописку онлайн у додатку Дія — покрокова...

Пропонуємо до обговорення:
Відтепер місце реєстрації в Україні можна змінити онлайн у додатку Дія.

Дивися повний текст Як змінити прописку онлайн у додатку Дія — покрокова інструкція.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:41

Это можно сделать через QR-код или по ссылке, которая высветится


нормас!
хошь картинку посмотреть? перейди по ссылочке

шановна бабусю ось вам смартфон вид держави, жмить сюди и сюди
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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