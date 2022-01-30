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Куди вкладають гроші
українці (дослідження)

Куди вкладають гроші українці (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:17

Куди вкладають гроші українці (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Експерти провели опитування, аби з'ясувати найпопулярніші інструменти для інвестицій серед українців.

Дивися повний текст Куди вкладають гроші українці (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:18

"Матрасные" инвестиции лидируют. Это правильно, в сегодняшних условиях. Похоже украинцы гораздо умнее , чем о нас думают наши правители и банкиры.
Svetas
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