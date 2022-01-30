Експерти провели опитування, аби з'ясувати найпопулярніші інструменти для інвестицій серед українців.
Дивися повний текст Куди вкладають гроші українці (дослідження).
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:17
Куди вкладають гроші українці (дослідження)
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Дивися повний текст Куди вкладають гроші українці (дослідження).
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:18
"Матрасные" инвестиции лидируют. Это правильно, в сегодняшних условиях. Похоже украинцы гораздо умнее , чем о нас думают наши правители и банкиры.
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