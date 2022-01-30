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Куди вкладають гроші
українці (дослідження)

Куди вкладають гроші українці (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:17

Куди вкладають гроші українці (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Експерти провели опитування, аби з'ясувати найпопулярніші інструменти для інвестицій серед українців.

Дивися повний текст Куди вкладають гроші українці (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:18

"Матрасные" инвестиции лидируют. Это правильно, в сегодняшних условиях. Похоже украинцы гораздо умнее , чем о нас думают наши правители и банкиры.
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:08

Re: Куди вкладають гроші українці (дослідження)

Уже только 5% криптой пользуются? Было ж что-то около четверти страны.
Кстати, а как может быть всего 5%, если "криптовалюту как инвестиции используют 9% опрошенных"? А как что используют остальные минус 4%? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:15

Svetas "Это правильно, в сегодняшних условиях."- Это не правильно в любых условиях.
"Похоже украинцы гораздо умнее" - Это какраз означает что глупее.
Статистика говорит нам о том, что у большинства людей нет финансовой грамотности и хоть какого-то малейшего понимания как работают деньги.
Просто купить валюту ничего не значит.
В начале 2021 года доллар стоил примерно 28,25
в начале 2022 года доллар стоил примерно 27,50
Данные с https://charts.finance.ua/ru/currency/i ... /usd#table первыми датами года.
Вопрос. Что выйграл человек который купил валюту?
Инфляция в Украине за 2021 год ровно 10%
Значит чтобы остаться хотя бы с темже, курс должен был вырасти до 31,07 за доллар.
Допустим год такой попался. возьмем за 2 года.
январь 2020 25,05 инфляция 5%
Тоесть на начало 2021 курс должен быть 26,30
На начало 2022 28,93. Не такой плачевный результат как с 31,07 но это все равно минус по сравнению с текущим курсом.
За 3 года.
январь 2019 курс 27,65 инфляция 4,1%
январь 2020 28,78 инфляция 5%
январь 2021 30,21 инфляция 10%
январь 2022 33,23 курс за доллар при котором человек ничего не потеряет.

Есть очень много способов заработать больше чем уровень инфляции.
1. ОВГЗ - пропадет только с дефолтом.
2. Кредитный кооператив с страхованием всей суммы депозита до 17% в год. пропадет только с дефолтом.
3. Недвижимость. Дорожает в цене + аренда. Нет денег инвестируйте в REIT как частичный владелец.
4. Акции. Не знаете что покупать Покупайте ETF например S&P 500(средняя доходность в долларах с 1957 по 2018 год составляет примерно 8%)

Вариатов уйма, необходимо просто хоть немного включить мозг и почитать,поинтересоватся. Но большинство граждан не умеют включать мозг, а потом жалуются на всех подряд вместо того что бы самим что-то сделать.

P.S. я не оправдываю государство. Но если среди граждан очень маленький процент адекватных, то каким образом во главе страны станут адекватные?
dmitrgladkiy
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:41

  Svetas написав:"Матрасные" инвестиции лидируют. Это правильно, в сегодняшних условиях. Похоже украинцы гораздо умнее , чем о нас думают наши правители и банкиры.


а еще более хитрожоп... хитроумные, типа гетьманцова, постоянно ложат свой глаз на чужое имущество. :twisted: :?


  moveton написав:Уже только 5% криптой пользуются? Было ж что-то около четверти страны.
Кстати, а как может быть всего 5%, если "криптовалюту как инвестиции используют 9% опрошенных"? А как что используют остальные минус 4%? :shock:


там по ссылке в презентации на последней странице немного детальнее:
8% Нічого не чули
56% Чули тільки окремі поняття, новини
12% Розбираються в темі
5% Використовують криптовалюти або блокчейн
18% Важко відповісти
Наскільки добре Ви обізнані про сферу криптовалют та блокчейн (Майнінг, ICO, криптогаманці, криптобіржі тощо)? Що з перерахованого Ви робили коли-небудь?



Мне непонятно другое,
Куди вкладають кошти:

33% опитаних купують валюту;
ще 12% займаються реальними інвестиціями, тобто вкладають кошти у реальний капітал;
11% респондентів розповіли, що інвестують у дорогоцінні метали;
криптовалюту як інвестиції використовують 9% опитаних;
і лише 6% обирають для інвестицій цінні папери.

во что вкладывают остальные 29% инвесторов; куда относить забетонировавшихся, например, - к тем, кто в реальный капитал или куда?
----
Та и выборка опроса там маленькая - 1000 респондентов.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:03

почему недвиги нет в опросе?
hottabich111
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