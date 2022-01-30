Експерти провели опитування, аби з'ясувати найпопулярніші інструменти для інвестицій серед українців.
Дивися повний текст Куди вкладають гроші українці (дослідження).
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:17
Куди вкладають гроші українці (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди вкладають гроші українці (дослідження).
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:18
"Матрасные" инвестиции лидируют. Это правильно, в сегодняшних условиях. Похоже украинцы гораздо умнее , чем о нас думают наши правители и банкиры.
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:08
Re: Куди вкладають гроші українці (дослідження)
Уже только 5% криптой пользуются? Было ж что-то около четверти страны.
Кстати, а как может быть всего 5%, если "криптовалюту как инвестиции используют 9% опрошенных"? А как что используют остальные минус 4%?
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:15
Svetas "Это правильно, в сегодняшних условиях."- Это не правильно в любых условиях.
"Похоже украинцы гораздо умнее" - Это какраз означает что глупее.
Статистика говорит нам о том, что у большинства людей нет финансовой грамотности и хоть какого-то малейшего понимания как работают деньги.
Просто купить валюту ничего не значит.
В начале 2021 года доллар стоил примерно 28,25
в начале 2022 года доллар стоил примерно 27,50
Данные с https://charts.finance.ua/ru/currency/i ... /usd#table первыми датами года.
Вопрос. Что выйграл человек который купил валюту?
Инфляция в Украине за 2021 год ровно 10%
Значит чтобы остаться хотя бы с темже, курс должен был вырасти до 31,07 за доллар.
Допустим год такой попался. возьмем за 2 года.
январь 2020 25,05 инфляция 5%
Тоесть на начало 2021 курс должен быть 26,30
На начало 2022 28,93. Не такой плачевный результат как с 31,07 но это все равно минус по сравнению с текущим курсом.
За 3 года.
январь 2019 курс 27,65 инфляция 4,1%
январь 2020 28,78 инфляция 5%
январь 2021 30,21 инфляция 10%
январь 2022 33,23 курс за доллар при котором человек ничего не потеряет.
Есть очень много способов заработать больше чем уровень инфляции.
1. ОВГЗ - пропадет только с дефолтом.
2. Кредитный кооператив с страхованием всей суммы депозита до 17% в год. пропадет только с дефолтом.
3. Недвижимость. Дорожает в цене + аренда. Нет денег инвестируйте в REIT как частичный владелец.
4. Акции. Не знаете что покупать Покупайте ETF например S&P 500(средняя доходность в долларах с 1957 по 2018 год составляет примерно 8%)
Вариатов уйма, необходимо просто хоть немного включить мозг и почитать,поинтересоватся. Но большинство граждан не умеют включать мозг, а потом жалуются на всех подряд вместо того что бы самим что-то сделать.
P.S. я не оправдываю государство. Но если среди граждан очень маленький процент адекватных, то каким образом во главе страны станут адекватные?
Додано: Сер 09 лют, 2022 16:41
а еще более хитрожоп... хитроумные, типа гетьманцова, постоянно ложат свой глаз на чужое имущество.
там по ссылке в презентации на последней странице немного детальнее:
Мне непонятно другое,
во что вкладывают остальные 29% инвесторов; куда относить забетонировавшихся, например, - к тем, кто в реальный капитал или куда?
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Та и выборка опроса там маленькая - 1000 респондентов.
Додано: Сер 09 лют, 2022 18:17
Re: Куди вкладають гроші українці (дослідження)
Менше акціонерів, менше конкурентів, кращі умови
Додано: Сер 09 лют, 2022 19:20
Re: Куди вкладають гроші українці (дослідження)
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:52
BIGor Согласна, примитивно и ни о чём! Или пусть возьмёт недвижимость. В 2007 году одна из моих квартир под аренду (3 ком чешка на Лесном Киев) стоила 140 тыс долл, 2022 год - стоит реально 65 тыс долл. Хорошая иивестиция! Про многочисленные ремонты и бандитов квартирантов, жалобы соседей, наезды налоговой и тд я просто промолчу. Сдача в аренду - это тяжёлый, нервный бизнес! И понять, что ты заработала или потеряла, можно только после выезда квартиранта. Легче пойти реально на работу.
А начнётся война -так я у этого "инвестора" по 500 долл однокомнатные в Киеве скупать буду или при длительной войне - отдаст за 3 батона.
И Вы правильно сказали - в 1996 году гривна вводилась по курсу 1,76 долл. Пусть товарисчъ посчитает сложный процент в гривне и прослезится. Про акции, облигации и другие спекулятивные мусорные бумаги или пирамиды типа биткойна я тоже промолчу. Это всё называется - азартные игры. Тут выгодней играть в казино. Больше заработаешь
Напомню товарисчу, что первым инвестором был Буратино на Поле Чудес! Видимо он идёт по его пути. Так что "матрасная" инвестиция - это сегодня самая крутая вещь. Товарисчи, приобретайте двуспальные матрасы "Венетто"!
Инвестиция под 0% годовых гораздо лучше инвестиции под минус 10%. Аминь!
Додано: Сер 09 лют, 2022 22:10
Вообще-то считано неоднократно, что гривневое депо в среднем выгоднее подматрасных долларов. Если не считать риск банкроства банка. Инфляцию, конечно, не покрывает. И, конечно, чем выгоднее, тем рисковее. "Морское кредитное общество" ярко показало, как выглядит "Кредитный кооператив с страхованием всей суммы депозита до 17% в год. пропадет только с дефолтом".
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