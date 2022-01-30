Куди вкладають гроші українці (дослідження)

Додано: Сер 09 лют, 2022 20:52

Согласна, примитивно и ни о чём! Или пусть возьмёт недвижимость. В 2007 году одна из моих квартир под аренду (3 ком чешка на Лесном Киев) стоила 140 тыс долл, 2022 год - стоит реально 65 тыс долл. Хорошая иивестиция!Про многочисленные ремонты и бандитов квартирантов, жалобы соседей, наезды налоговой и тд я просто промолчу. Сдача в аренду - это тяжёлый, нервный бизнес! И понять, что ты заработала или потеряла, можно только после выезда квартиранта. Легче пойти реально на работу.А начнётся война -так я у этого "инвестора" по 500 долл однокомнатные в Киеве скупать буду или при длительной войне - отдаст за 3 батона.И Вы правильно сказали - в 1996 году гривна вводилась по курсу 1,76 долл. Пусть товарисчъ посчитает сложный процент в гривне и прослезится. Про акции, облигации и другие спекулятивные мусорные бумаги или пирамиды типа биткойна я тоже промолчу. Это всё называется - азартные игры. Тут выгодней играть в казино. Больше заработаешьНапомню товарисчу, что первым инвестором был Буратино на Поле Чудес! Видимо он идёт по его пути. Так что "матрасная" инвестиция - это сегоднякрутая вещь. Товарисчи, приобретайте двуспальные матрасы "Венетто"!Инвестиция под 0% годовых гораздо лучше инвестиции под минус 10%. Аминь!