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Куди вкладають гроші
українці (дослідження)

Куди вкладають гроші українці (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:19

moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь. Мы же живём на вулкане, каждую секунду может рвануть....и рвёт регулярно... Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса!
А не забыли совсем недавно 2014 год, когда Яценюк за полгода из 8 грн/долл сделал 24 грн/долл? А Парашенко бегал и кричал "Кто возьмёт доллар по 11 - очень пожалеет!" А ведь он был прав, очень пожалели, что не купили. :-)
Я уже не вспоминаю про купонокарбованцы до 1996 и инфляцию по 5 000% в год.
Я не злопамятна, просто я злая и у меня хорошая память.:-)
Svetas
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:18

  Svetas написав:moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь.

Так мне считать или не важно? Я ж таки прикинул: допустим, в год по 15% (на самом деле было больше. Навскидку за 2009й год: 21.58% в среднем). За 25 лет это 33 раза. С удовольствием продам сейчас доллары по 1.76 * 33 = 58 грн/$ любителям их складывать под матрасом. Готов даже прослезиться по поводу их тяжёлой судьбы. При карбованцах, быстро дешевеющих ниже туалетной бумаги, конечно, депо было не интересным, но гривневый депо на любых непрерывных даже 10 годах уже выгоднее подматрасных долларов. На коротких сроках можно, конечно, нарваться на большую девальвацию гривны и тогда обидно. Но в среднем всё таки процент депо больше этой девальвации относительно доллара (не инфляции!). А последение годы и девальвации не очень-то видать: доллар до сих пор даже в пиках не достигает тех 35, что были в 2014-2015м.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:54

moveton
Плохо Вы в школе учились! Очень грубо (не сложный процент) считаем:
15% годовых (в среднем) х 26 лет= 360% - это при хранении в гривне.
Доллар подорожал (гривна подешевела) с 1,76 до 28 грн = 1590%
Можете начинать рыдать. Блажен тот , кто в школе не учился. :-)
Кстати, это ещё не вечер, а у Вас есть гарантия что через год доллар не будет по 120грн? У меня, увы, нет......жизненный опыт это подтверждает. А с матрасом у меня всё спокойно и нервы в порядке и бабки целы, чего и Вам желаю!
Svetas
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 00:01

  moveton написав:
  Svetas написав:moveton Тут не важно, что Вы считаете, тут голая математика! Посчитайте с 1996 года-прослезитесь.

Так мне считать или не важно? Я ж таки прикинул: допустим, в год по 15% (на самом деле было больше. Навскидку за 2009й год: 21.58% в среднем). За 25 лет это 33 раза. С удовольствием продам сейчас доллары по 1.76 * 33 = 58 грн/$ любителям их складывать под матрасом. Готов даже прослезиться по поводу их тяжёлой судьбы. При карбованцах, быстро дешевеющих ниже туалетной бумаги, конечно, депо было не интересным, но гривневый депо на любых непрерывных даже 10 годах уже выгоднее подматрасных долларов. На коротких сроках можно, конечно, нарваться на большую девальвацию гривны и тогда обидно. Но в среднем всё таки процент депо больше этой девальвации относительно доллара (не инфляции!). А последение годы и девальвации не очень-то видать: доллар до сих пор даже в пиках не достигает тех 35, что были в 2014-2015м.


тут есть одно очень существенное но. Военный фактор. Если в 2015 году не удалось бы ограничить военный конфликт территориями Донбасса все было бы иначе с гривной (С того момента почти ничего не поменялось - как подписали тогда Минские договоренности так и обсуждают одно и то же уже 7 лет каждый день).
Так вот при более активных военных действиях, а вероятность этого периодически очень ненулевая, никакие гривнедепозитные проценты и ОВГЗ не перекрывали бы девальвацию, в самом лучшем случае где-то рядом ходили бы. :shock:
Alex2007
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